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Президент намерен закрепить в Конституции стремление Украины к вступлению в НАТО и ЕС

НовостиПолитика    16.03.2018 - 16:50
Фото: флаги Украины и ЕС (twitter.com/VGroysman)
Фото: флаги Украины и ЕС (twitter.com/VGroysman)

Порошенко заверил, что РФ считает войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и ЕС. Об этом президент сообщил в Twitter.

"И пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом", - отметил Порошенко.

Напомним, сегодня, 16 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО не хочет возвращения времен "холодной войны" с Россией, но выражает поддержку позиции Великобритании относительно отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Столтенберг отметил, что за последнее время против России ввели ряд санкций, но полностью изолировать страну - не выход.

Он добавил: "В какой-то момент Россия поймет, что в ее интересах не противостоять нам, а сотрудничать с нами, и мы готовы это сделать, если они будут придерживаться основных норм и правил международного поведения".

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Теги: Евросоюз, НАТО, Конституция
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