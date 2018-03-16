Президент намерен закрепить в Конституции стремление Украины к вступлению в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и ЕС. Об этом президент сообщил в Twitter.

"И пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом", - отметил Порошенко.

І нехай наші партнери по НАТО навіть не сумніваються, що російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом.



Віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить наше прагнення до вступу до НАТО та до ЄС. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 березня 2018 р.

Напомним, сегодня, 16 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО не хочет возвращения времен "холодной войны" с Россией, но выражает поддержку позиции Великобритании относительно отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Столтенберг отметил, что за последнее время против России ввели ряд санкций, но полностью изолировать страну - не выход.

Он добавил: "В какой-то момент Россия поймет, что в ее интересах не противостоять нам, а сотрудничать с нами, и мы готовы это сделать, если они будут придерживаться основных норм и правил международного поведения".