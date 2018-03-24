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Порошенко ініціює зміни в Конституції для закріплення позиції членства в НАТО і ЄС

НовиниПолітика    24.03.2018 - 12:22
Фото: прапори України і НАТО (nato.int)
Фото: прапори України і НАТО (nato.int)

Президент планує ініціювати внесення змін найближчим часом

Президент України Петро Порошенко має намір незабаром запропонувати зміни до Конституції для закріплення позиції членства в НАТО та Євросоюзі. Про це він заявив сьогодні під час заходів до Дня Служби безпеки України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції України для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави, членство в Європейському Союзі і членство в Північноатлантичному альянсі", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 16 березня Порошенко запевнив партнерів України, що Російська Федерація вважає війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом. Тоді президент також висловив намір закріпити в Конституції прагнення України до вступу в НАТО і ЄС.

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Теги публікації: Евросоюз, НАТО, Конституция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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