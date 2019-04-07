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Порошенко має намір звільнити главу Одеської ОДА

Новини » Політика    07.04.2019 - 18:38
Порошенко має намір звільнити главу Одеської ОДА
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Про звільнення може бути оголошено 10 квітня

Президент України Петро Порошенко прийняв рішення про звільнення голови Одеської обласної адміністрації Максима Степанова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Повідомляється, що розпорядження про звільнення Степанова може бути опубліковано в середу, 10 квітня, після засідання Кабінету міністрів, який повинен буде зробити відповідне подання, так як президент не може провести звільнення голови ОДА без рішення уряду.

Відзначимо, що Максим Степанов обіймав посаду губернатора Одеської області з січня 2017 року. До цього він 5 років працював у державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Херсонської ОДА написав заяву про звільнення. У заяві Гордєєва написано, що він просить президента України звільнити його з займаної посади за власним бажанням.

Нагадаємо, що Степанов наполягає на кримінальних справах щодо фальсифікаторів виборів. Голова Одеської ОДА Максим Степанов відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців, закликавши відкривати кримінальні справи, якщо такі факти фіксуються в Одеській області.

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