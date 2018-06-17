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Порошенко намерен создать антикоррупционный суд до начала президентской компании

НовостиПолитика    17.06.2018 - 02:30
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Согласно плану Порошенко, антикоррупционный суд может начать работу к концу 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что согласно его плану антикоррупционный суд может начать работу к концу 2018 года. Об этом говорится на сайте президента.

"Я буду делать все возможное для того, чтобы антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании. Речь идет не только о создании условий для конкурса, но и завершить конкурс, сформировать суд и запустить", - сказал Петр Порошенко.

Президент сообщил, что он не знает будет ли его инциатива поддержана украинским политикумом.

"У меня есть ответ – не знаю. Не уверен. Но это точно будет поддержано. Эта моя инициатива будет поддержана украинским народом. Точно эта инициатива будет поддержана украинским обществом. И точно эта инициатива будет поддержана нашими партнерами. И поэтому я буду очень решительно наводить порядок и обеспечивать скорейшее создание суда. Так же, как мы сделали со многими другими реформами", - отметил Порошенко.

Напомним, в центе Киева полиция перекрыла улицы. В центре Киева люди, которые не имеют при себе паспорта с указанным местом прописки в доме, внутри огражденного периметра, или зарегистрированы в другом месте, не могут попасть к себе домой.

Закон о национальной безопасности станет планом сотрудничества со странами НАТО, - Порошенко Законопроект о запуске антикоррупционного суда рассмотрят на следующей неделе, - Порошенко
Теги публикации: Порошенко Петр, НАБУ, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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