В центе Киева полиция перекрыла улицы

Полиция не пускает киевлян домой без паспорта

В центре Киева в ночь на 17 июня полиция перекрыла улицы. Об этом сообщает в Facebook фотограф Анна Грабарская.

Сообщается, перекрыт бульвар Тараса Шевченко возле отеля "Премьер Палас".

Отмечается, что люди, которые не имеют при себе паспорта с указанным местом прописки, не могут попасть к себе домой.

По словам фотографа, правоохранители пропускают иностранцев, которые говорят, что живут в отеле внутри огражденного периметра.

Возле ограды собралось около 50 человек и стоит карета скорой помощи. Одной из женщин на месте события стало плохо.

Перекрыты улицы:

от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтовича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Не пускают домой без паспорта Опубліковано Hanna Hrabarska 16 червня 2018 р.

Напомним, в Москве автомобиль такси въехал в толпу людей. Пострадало 8 человек, из них один - украинец.

