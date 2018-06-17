Порошенко має намір створити антикорупційний суд до початку президентської компанії

Згідно з планом Порошенко, антикорупційний суд може розпочати роботу до кінця 2018 року

Президент України Петро Порошенко повідомив, що згідно з його планом антикорупційний суд може розпочати роботу до кінця 2018 року. Про це йдеться на сайте президента.

"Я буду робити все можливе для того, щоб антикорупційний суд створити до початку президентської кампанії. Мова йде не тільки про створення умов для конкурсу, але і завершити конкурс, сформувати суд і запустити", - сказав Петро Порошенко.

Президент повідомив, що він не знає чи його инциатива підтримана українським політикумом.

"У мене є відповідь – не знаю. Не впевнений. Але це точно буде підтримано. Ця моя ініціатива буде підтримана українським народом. Точно ця ініціатива буде підтримана українським суспільством. І точно ця ініціатива буде підтримана нашими партнерами. І тому я буду дуже рішуче наводити порядок і забезпечувати швидке створення суду. Так само, як ми зробили з багатьма іншими реформами", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, у центі Києва поліція перекрила вулиці. В центрі Києва люди, які не мають при собі паспорта з вказаним місцем прописки в будинку, всередині обгородженого периметра, або зареєстровані в іншому місці, не можуть потрапити до себе додому.