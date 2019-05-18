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Порошенко дал гражданство документалисту, главе морпортов и преподавателю

Новости » Общество    18.05.2019 - 21:31
Порошенко дал гражданство документалисту, главе морпортов и преподавателю
Фото: Порошенко и Юрий Грузинов (president.gov.ua)

Украинское гражданство предоставили преподавателю Винницкому и главе администрации морских портов Вецкагансу

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о предоставлении гражданства Украины документалисту Юрию Грузинову, преподавателю Михаилу Винницкому, главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу администрации президента.

Грузинов, Винницкий и Вецкаганс поблагодарили Порошенко.

"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданам Украины. И большая честь для Украины иметь таких граждан", - отметил Порошенко.

Напомним, вчера Порошенко предоставил украинское гражданство двоюродной сестре политзаключенного Олега Сенцова - Натальи Каплан. Каплан имеет гражданство Российской Федерации, но долгое время проживает в Украине. Она является организатором акций в защиту брата, которого незаконно осудили в России.

Ранее РБК-Украина писало, что Порошенко подписал указ, согласно которому желающие получить гражданство Украины, должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка. До этого для получения украинского гражданства иностранец должен был предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.

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