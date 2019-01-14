Порошенко наградил орденами митрополитов, которые перешли в ПЦУ

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Их отметили за значительный вклад в развитие независимой Православной церкви Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении орденами митрополитов, которые перешли к Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Администрации президента Украины.

Сообщается, было отмечено митрополитов УПЦ МП Александра (Драбинко), и Симеона (Шостацького), а также митрополита Украинской автокефальной православной церкви Андрея (Абрамчука).

Митрополитов награждили за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной церкви Украины, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу.

В частности, митрополита Симеона награждили орденом князя Ярослава Мудрого IV степени, митрополита Александра - орденом князя Ярослава Мудрого V степени, а митрополита Андрея - орденом "За заслуги" II степени.

Напомним, в Объединительном соборе 15 декабря 2018 года приняли участие двое иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, на Собор прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ (МП) Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Позже Вселенский патриарх Варфоломей освободил митрополита Александра (Драбинко) от санкций Московского патриархата.