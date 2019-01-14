Порошенко нагородив орденами митрополитів, які перейшли до ПЦУ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Їх відзначили за значний внесок у розбудові незалежної Православної церкви України

Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо нагородження орденами митрополитів, які перейшли до Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті Адміністрації президента України.

Як зазначається, було відзначено митрополитів УПЦ МП Олександра (Драбинка), та Симеона (Шостацького), а також митрополита Української автокефальної православної церкви Андрія (Абрамчука).

Митрополитів нагороджено за значний внесок в утвердження духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди, вагомі особисті заслуги у розбудові незалежної Православної церкви України, багаторічне сумлінне служіння Українському народові.

Зокрема, митрополита Симеона нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, митрополита Олександра - орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а митрополита Андрія - орденом "За заслуги" II ступеня.

Нагадаємо, в Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року взяли участь двоє ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, на Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Пізніше Вселенський патріарх Варфоломій звільнив митрополита Олександра (Драбинка) від санкцій Московського патріархату.