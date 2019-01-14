В Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такое решение было принято на Рождество, 7 января

В Одеской области православная община УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Так, первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата, стали прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района.

Сообщается, что данное решение было принято еще 7 января.

"После литургии прошло собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней – и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан — за переход в Украинскую церковь", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, представители УПЦ МП пытались переубедить прихожан и отговорить от перехода в ПЦУ. Сейчас прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход. Ожидается, что это может произойти уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области первый приход Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешел в Православную церковь Украины.

Так, 12 января община села Тимирязевка Николаевской областиобъявила о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины.