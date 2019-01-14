ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины

Новости » Общество    14.01.2019 - 00:14
В Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такое решение было принято на Рождество, 7 января

В Одеской области православная община УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Так, первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата, стали прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района.

Сообщается, что данное решение было принято еще 7 января.

"После литургии прошло собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней – и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан — за переход в Украинскую церковь",  - говорится в сообщении.

По словам собеседника, представители УПЦ МП пытались переубедить прихожан и отговорить от перехода в ПЦУ.  Сейчас прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход. Ожидается, что это может произойти уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области первый приход Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешел в Православную церковь Украины

Так, 12 января община села Тимирязевка Николаевской областиобъявила о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины.

 

В Константинополе объяснили, почему ПЦУ не имеет право создавать зарубежные епархии В устав ПЦУ могут внести изменения, - Константинополь
Новости Украины ОдессаОдессаУПЦ МППЦУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь