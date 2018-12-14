Конкретные результаты конкурсов в ВАКС ожидаются в ближайшее время, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам президента, сейчас члены квалификационной комиссии напряженно работают

В ближайшее время ожидаются конкретные результаты конкурсов Высшей квалификационной комиссии судей Украины по набору судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и других судов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время конференции по поводу годовщины создания Верховного суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас члены ВККС напряженно работают.

"Верховный суд должен стать примером для других судов: и новосозданных апелляционных и окружных, которые будут созданы, и Высшего антикоррупционного суда, и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, конкурсы в которых сейчас проводятся ВККС. И очень непросто сейчас членам ВККС, напряженным работой, но мы ожидаем в ближайшее время конкретных практических результатов", - заявил Порошенко.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала квалификационное оценивание для 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного суда и 270 кандидатов, претендующих на должности судей.

Как писало РБК-Украина ранее в сентябре, на должности в ВАКС претендуют 342 кандидата.

Добавим, в середине сентября посольство Соединенных Штатов Америки (США) призвало украинскую власть принять необходимые меры для запуска Высшего антикоррупционного суда.