Порошенко сподівається, що ВАКС буде створено до лютого

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку президента, ВАКС повинен бути створений з великими повноваженнями Ради незалежних міжнародних експертів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повинні створити до лютого 2019 року. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Була створена незалежна, у тому числі - і від президента, і від політичних партій антикорупційна інфраструктура, яка становить НАБУ, САП, Національне агентство з питань запобігання корупції. Зараз завершується створення Вищого антикорупційного суду, я сподіваюся, що суд буде створений до лютого і в тому числі з великими повноваженнями Ради незалежних (міжнародних, - ред .) експертів", - повідомив Порошенко.

Президент підкреслив, що ВАКС також не буде залежати від президента.

"Він точно вже ніяк незалежний від президента. Якщо є питання, я задоволений рівнем боротьби з корупцією - ні. До кого це питання до всіх нас і ми повинні об'єднатися для того, щоб зробити боротьбу з корупцією ефективною. Інфраструктура створена... Ми повинні спільно імплементувати ті законодавчі акти, які були прийняті, в тому числі за моєю ініціативою", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадська рада міжнародних експертів вже почала допомагати Вищый кваліфікаційный комісії України у проведенні конкурсу у Вищий антикорупційний суд.

Раніше Порошенко заявляв, що найближчим часом очікуються конкретні результати конкурсів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України набору суддів у Вищий антикорупційний суд та інші суди.