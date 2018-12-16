ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко сподівається, що ВАКС буде створено до лютого

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 20:27
Порошенко сподівається, що ВАКС буде створено до лютого
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку президента, ВАКС повинен бути створений з великими повноваженнями Ради незалежних міжнародних експертів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повинні створити до лютого 2019 року. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Була створена незалежна, у тому числі - і від президента, і від політичних партій антикорупційна інфраструктура, яка становить НАБУ, САП, Національне агентство з питань запобігання корупції. Зараз завершується створення Вищого антикорупційного суду, я сподіваюся, що суд буде створений до лютого і в тому числі з великими повноваженнями Ради незалежних (міжнародних, - ред .) експертів", - повідомив Порошенко.

Президент підкреслив, що ВАКС також не буде залежати від президента.

"Він точно вже ніяк незалежний від президента. Якщо є питання, я задоволений рівнем боротьби з корупцією - ні. До кого це питання до всіх нас і ми повинні об'єднатися для того, щоб зробити боротьбу з корупцією ефективною. Інфраструктура створена... Ми повинні спільно імплементувати ті законодавчі акти, які були прийняті, в тому числі за моєю ініціативою", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадська рада міжнародних експертів вже почала допомагати Вищый кваліфікаційный комісії України у проведенні конкурсу у Вищий антикорупційний суд.

Раніше Порошенко заявляв, що найближчим часом очікуються конкретні результати конкурсів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України набору суддів у Вищий антикорупційний суд та інші суди.

В "Опоблоці" планували провокації під час Об'єднавчого собору Україна розроблює новий пакет санкцій проти РФ
Новини України Порошенко Петроантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся