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Порошенка можуть допитати на поліграфі, - Труба

Новини » Політика    12.08.2019 - 12:40
Порошенка можуть допитати на поліграфі, - Труба
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко допитають на поліграфі у справі про купівлю телеканалу "Прямий"

Колишнього президента України Петра Порошенка можуть допитати на поліграфі. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на своєму Telegram-каналі.

За його словами, сьогодні Порошенка дві години допитували в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

"Не виключаємо, що наступний допит буде проведено з застосуванням поліграфа. До речі, це зовсім не страшно - всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - додав Труба.

Порошенка можуть допитати на поліграфі, - Труба

Фото: скріншот повідомлення Романа Труби

Відзначимо, під час сьогоднішнього допиту під будівлею ДБР пройшла акція на підтримку Порошенка. Прихильники колишнього президента прийшли на мітинг з прапорами Євросоюзу та НАТО, а також плакатами з вимогою "чистити владу, а не медіа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань перевірить можливу організацію незаконного виїзду Петра Порошенка за кордон в 2018 році, коли він був президентом.

Йдеться про різдвяну відпустку Порошенка на Мальдівах з 1 по 8 січня 2018. За даними журналістів програми "Схеми", під час поїздки він використовував приватний літак. Крім того, журналісти вважали, що пасажири цього літака не проходили паспортний контроль і покинули країну під іншими іменами. За підрахунками "Схем", Порошенко витратив на відпустку не менше 500 тисяч доларів.

 

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