Порошенко: ми зупинили Путіна, але потрібна зброя, щоб його перемогти

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має можливість зупинити російські війська. Але нам потрібно більше зброї, щоб перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook за підсумками Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми використовували всі можливості цього міжнародного майданчика для наступу на Росію на всіх напрямках - від Парижа до Вашингтона. Весь форум був присвячений тому, як наблизити перемогу. Для якої нам потрібна зброя, ефективні вбивчі санкції для росії, трибунал для Путіна і членство нашої держави в НАТО", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 14 лютого відбулася дев'ята зустріч "Рамштайну". Тоді глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні.

При цьому він додав, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами "Рамштайну" Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

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