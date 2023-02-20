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Порошенко: ми зупинили Путіна, але потрібна зброя, щоб його перемогти

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має можливість зупинити російські війська. Але нам потрібно більше зброї, щоб перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook за підсумками Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми використовували всі можливості цього міжнародного майданчика для наступу на Росію на всіх напрямках - від Парижа до Вашингтона. Весь форум був присвячений тому, як наблизити перемогу. Для якої нам потрібна зброя, ефективні вбивчі санкції для росії, трибунал для Путіна і членство нашої держави в НАТО", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 14 лютого відбулася дев'ята зустріч "Рамштайну". Тоді глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні.

При цьому він додав, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами "Рамштайну" Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

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Петро Порошенко