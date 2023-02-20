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Порошенко: мы остановили Путина, но нужно оружие, чтобы его победить

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что у Украины есть возможность остановить российские войска. Но нам нужно больше оружия, чтобы победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook по итогам Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы использовали все возможности этой международной площадки для наступления на Россию по всем направлениям - от Парижа до Вашингтона. Весь форум был посвящен тому, как приблизить победу. Для которой нам нужно оружие, эффективные убийственные санкции для России, трибунал для Путина и членство нашего государства в НАТО", - написал Порошенко.

Напомним, 14 февраля состоялась девятая встреча "Рамштайна". Тогда глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

При этом он добавил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки уже полученным от Польши Т-72.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам "Рамштайна" Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

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Петр Порошенко