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Порошенко: между Украиной и Беларусью есть доверие

Новости » Политика    26.10.2018 - 14:42
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Глава государства отметил, что "между Лукашенко и Порошенко есть доверие"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о доверии между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Как сообщается, сегодня, 26 октября, в белорусском Гомеле проходит первый Форум регионов, участие в котором принимаю президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко. В рамках форума состоялась встреча глав государств, в ходе которой Порошенко, в частности, заявил о доверии между странами.

"Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", - сказал он.

Порошенко также поблагодарил Лукашенко за идею проведения Форума регионов.

"Сегодня мы убедились, что наше решение о проведении форума было правильным. Уже подписано шесть договоров. Будет подписан еще целый ряд соглашений между нашими регионами. И от этих договоров будут лучше жить и люди в Украине, и в Беларуси", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Порошенко, важно недопустить, чтобы Россия использовала украинско-белорусскую границу.

Отметим, Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Беларуси.

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