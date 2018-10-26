Порошенко: між Україною і Білоруссю є довіра

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Глава держави зазначив, що "між Лукашенко і Порошенко є довіра"

Президент України Петро Порошенко заявив про довіру між Україною та Білоруссю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Як повідомляється, сьогодні, 26 жовтня, у білоруському Гомелі проходить перший Форум регіонів, участь у якому беруть президенти Білорусі Олександр Лукашенко і України Петро Порошенко. В рамках форуму відбулася зустріч глав держав, в ході якої Порошенко, зокрема, заявив про довіру між країнами.

"Між Україною та Білоруссю є довіра, між Лукашенко і Порошенко є довіра. І я абсолютно переконаний, що це довіра виллється у безпеку, надійність, дружбу і співробітництво", - сказав він.

Порошенко також подякував Лукашенку за ідею проведення Форуму регіонів.

"Сьогодні ми переконалися, що наше рішення про проведення форуму було правильним. Вже підписано шість договорів. Буде підписано ще низку угод між нашими регіонами. І від цих договорів будуть краще жити і люди в Україні, і в Білорусі", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Порошенка, важливо не допустити, щоб Росія використовувала українсько-білоруський кордон.

Зазначимо, Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Білорусі.