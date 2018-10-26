ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Порошенко: між Україною і Білоруссю є довіра

Новини » Політика    26.10.2018 - 14:42
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Глава держави зазначив, що "між Лукашенко і Порошенко є довіра"

Президент України Петро Порошенко заявив про довіру між Україною та Білоруссю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Як повідомляється, сьогодні, 26 жовтня, у білоруському Гомелі проходить перший Форум регіонів, участь у якому беруть президенти Білорусі Олександр Лукашенко і України Петро Порошенко. В рамках форуму відбулася зустріч глав держав, в ході якої Порошенко, зокрема, заявив про довіру між країнами.

"Між Україною та Білоруссю є довіра, між Лукашенко і Порошенко є довіра. І я абсолютно переконаний, що це довіра виллється у безпеку, надійність, дружбу і співробітництво", - сказав він.

Порошенко також подякував Лукашенку за ідею проведення Форуму регіонів.

"Сьогодні ми переконалися, що наше рішення про проведення форуму було правильним. Вже підписано шість договорів. Буде підписано ще низку угод між нашими регіонами. І від цих договорів будуть краще жити і люди в Україні, і в Білорусі", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Порошенка, важливо не допустити, щоб Росія використовувала українсько-білоруський кордон.

Зазначимо, Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Білорусі.

Російський суд повернув справу українця Гриба на новий розгляд У Білорусі прокоментували слова Клімкіна про небезпечне перебування українців в країні
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся