Порошенко і Лукашенко проведуть зустріч на форумі регионов в Білорусі

Фото: Петро Порошенко та Олександр Лукашенко (twitter.com/APUkraine)

26 жовтня відбудеться перше засідання Форуму регіонів Білорусі та України

Президент України Петро Порошенко і президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч на форумі регіонів в Білорусі завтра, 26 жовтня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Білорусі.

Як повідомляється, Лукашенко завтра візьме участь у пленарному засіданні першого Форуму регіонів Білорусі та України в Гомелі.

"Очікується, що захід також відвідає президент України Петро Порошенко. До участі та виступів на основній площадці форуму глави держав проведуть зустріч у форматі "один на один", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ході зустрічі Порошенко і Лукашенко обговорять питання розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Білорусь продовжать координацію дій по запобіганню організованій контрабанді зброї.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України уповноважив голову Державної міграційної служби (ДМС) України Максима Соколюка на підписання угоди з Білоруссю про реадмісію.