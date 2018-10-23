Украина и Беларусь продолжат работу по предотвращению контрабанды оружия

Фото: главы пограничных ведомств Украины и Беларуси (dpsu.gov.ua)

Стороны заявили об отсутствии организованной контрабанды на общей границе

Украина и Беларусь продолжат координацию действий по предотвращению организованной контрабанды оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Госпогранслужбы по итогам встречи руководителей пограничных ведомств.

Сообщается, что сегодня в Беларуси прошла встреча главы Госпогранслужбы Петра Цигикала с белорусским коллегой Анатолием Лаппо. На переговорах они отметили, что на сегодня на общем участке государственной границы отсутствуют организованные каналы контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ.

"Но учитывая существующие потенциальные угрозы, стороны договорились продолжить координацию действий по предотвращению указанной контрабанды", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководители делегаций обсудили вопросы привлечения международной технической помощи для обустройства белорусско-украинской границы.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о большом потоке оружия из Украины.

"Честно скажу, влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - отметил он.

Отметим, в феврале в Беларуси украинца приговорили к 3 годам тюрьмы за перевозку охотничьего ружья через границу.