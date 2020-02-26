Порошенко: Крым обязательно вернется в Украину

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, много людей на полуострове ждут, когда Крым вернется в Украину

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил убеждение, что аннексированный Российской Федерацией Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом Порошенко заявил на своей странице в Facebook в шестую годовщину Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.

"26 февраля 2014 года, шесть лет назад, возле Верховной Рады АР Крым состоялся многолюдный митинг против аннексии полуострова Россией. Сегодня мы еще раз благодарим его участникам - за мужество и твердую государственническую позицию. Оккупанты впоследствии мстили и мстят лидерам той акции, таким как Ахтем Чийгоз. Но сломать их не удалось, и не удастся. Сегодня Ахтем Чийгоз с нами - он депутат украинского парламента от "Европейской солидарности", - написал Порошенко.

По его словам, много людей на полуострове ждут, когда Крым вернется в Украину, и не прекращают сопротивляться оккупации.

"Другое дело - странное поведение нашей власти. Ликвидируют единственный крымскотатарский канал, который вещает в Крыму и несет туда слово правды. Основные украинские каналы - закодированы. От монобольшинства звучат нелепые заявления о возможности якобы в обмен на уступки России по Донбассу возобновить водоснабжение в Крым. Тема возвращения полуострова исчезла даже из риторики власти, очарованной глазами Путина", - добавил Порошенко, призывая всех объединиться.

"Никто не заставит нас отчаяться и опустить руки. Зато пусть нас вдохновляет стойкость Олега Сенцова, Владимира Балуха, Ахтема Чийгоза и тысяч других крымчан, которые не отступили, не сдались. Крым - это Украина!" - отметил Петр Порошенко.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада приняла постановление о праздновании годовщины "со дня проведения митинга крымских татар в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины". В этот день в 2014 году в Симферополе под стенами Верховной Рады Крыма состоялся многотысячный митинг, инициатором которого был Меджлис крымскотатарского народа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что председатель Меджлиса Рефат Чубаров анонсировал мирное шествие на Крымском полуострове: участники шествия планируют 3 мая пересечь административную границу с Крымом.