Порошенко: Крим обов’язково повернеться в Україну

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, багато людей на півострові чекають, коли Крим повернеться до України

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив переконання, що анексований Російською Федерацією Крим обов'язково повернеться до складу України. Про це Порошенко заявив на своїй сторінці в Facebook у шосту річницю Дня спротиву окупації Криму Росією, передає РБК-Україна.

"26 лютого 2014 року, шість років тому, біля Верховної Ради АР Криму відбувся велелюдний мітинг проти анексії півострова Росією. Сьогодні ми ще раз дякуємо його учасникам - за мужність і тверду державницьку позицію. Окупанти згодом мстилися і мстяться лідерам тієї акції, таким як Ахтем Чийгоз. Але зламати їх не вдалося, і не вдасться. Сьогодні Ахтем Чийгоз з нами - він депутат українського парламенту від "Європейської солідарності", - написав Порошенко.

За його словами, багато людей на півострові чекають, коли Крим повернеться до України, і не припиняють чинити опір окупації.

"Інша річ - дивна поведінка нашої влади. Ліквідовують єдиний кримськотатарський канал, який мовить на Крим і несе туди слово правди. Основні українські канали - закодовано. Від монобільшості лунають безглузді заяви про можливість нібито в обмін на поступки Росії по Донбасу відновити водопостачання до Криму. Тема повернення півострова зникла навіть із риторики влади, очарованої очима Путіна", - додав Порошенко, закликаючи усіх єднатися.

"Ніхто не примусить нас зневіритися й опустити руки. Натомість нехай нас надихає стійкість Олега Сенцова, Володимира Балуха, Ахтема Чийгоза і тисяч інших кримчан, які не відступили, не здалися. Крим - це Україна!" - зазначив Петро Порошенко.

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення річниці "з дня проведення мітингу кримських татар у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України". Цього дня у 2014 році у Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму відбувся багатотисячний мітинг, ініціатором якого був Меджліс кримськотатарського народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Меджлісу Рефат Чубаров анонсував мирну ходу на Кримський півострів: учасники ходи планують 3 травня перетнути адміністративний кордон з Кримом.