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Меджлис собирает марш на Крым и назвал дату перехода админграницы

Новости » Политика     28.01.2020 - 12:25
Меджлис собирает марш на Крым и назвал дату перехода админграницы
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Марш на Крым намерен пересечь административную границу 3 мая

Участники марша на Крым планируют 3 мая 2020 года пересечь административную границу с полуостровом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

По его словам, в офисе Меджлиса прошло совещание по организации штаба подготовки и проведения международной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Он также отметил, что состав штаба будет обнародован чуть позже.

"Участники совещания определили 3 мая 2020 датой пересечения участниками международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом", - добавил Чубаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Меджлис планирует мирное шествие на Крымский полуостров. Чубаров подчеркивал, что акция будет проведена в виде шествия с материковой части Украины на полуостров. Он считает, что марш на Крым вернет Российскую Федерацию в правовые рамки для выполнения международных решений в отношении украинского полуострова.

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