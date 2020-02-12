Порошенко: критики Мінських домовленостей не запропонували власного мирного плану

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, влада так і не запропонувала адекватної альтернативи для гарантій миру на Донбасі

Команда чинного президента прийшла до влади майже рік тому, зокрема, і на критиці Мінських угод, проте й досі не запропонувала жодної адекватної альтернативи для гарантій миру на Донбасі. Про це в статі для "Української правди", приуроченій 5-й річниці Мінських угод, написав п’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Вже скоро рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, "голуби миру" прилетіли з порожніми дзьобами, тобто без власного мирного плану. Далі більше: в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф до того комплекту документів, які умовно і називаються Мінськом (може скласти мені компанію в походах на допити до ДБР, яке копає під Мінськ)", - пише Порошенко.

Порошенко акцентував увагу, що альтернативу Мінським домоленостям у владі так і не запропонували.

"І знаєте чому? Тому що її нема і тепер, коли простір для маневру в України значно ширший. А в ситуації п’ятирічної давнини не було й поготів", - додав Порошенко.

Порошенко також наголосив, що ніколи не ідеалізував Мінськ і нікому не бажав би опинитися в тих обставинах, які склалися напередодні переговорів у лютому 2015 року.

"Не маючи ресурсу здолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності наших воїнів під Дебальцевим та на інших ділянках фронту", - додав Порошенко.

Політик переконаний, Мінські угоди дають шанс формулювати жорсткі вимоги до Росії, і не випрошувати, а вимагати у неї миру.

"Була б тільки на те політична воля. Дорожня карта з чіткою послідовністю пунктів, повернення до добре опрацьованої нами ідеї миротворців ООН, відсутність авралу у підготовці виборів на окупованих територіях (про осінь поточного року й мови бути не може), не вмовляння, а тиск на Путіна, – все це є можливим і необхідним на основі тих домовленостей в Мінську, які були опрацьовані з вересня 2014 по лютий 2015 року", - резюмував Порошенко.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Україна не підтримує розведення сил на Донбасі по всій лінії зіткнення, оскільки це суперечить мінським угодами.