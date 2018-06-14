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Интервью

Порошенко: до конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в селах Украины

НовостиПолитика    14.06.2018 - 11:39
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко добавил, что телемедицина и сельская медицина - среди его приоритетов

В селах Украины до конца года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю Дня медицинского работника.

"До конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в украинских селах", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, сейчас уже наработана нормативно-правовая база для имплементации закона о сельской медицине, разработаны проекты строительства амбулаторий и утверждены генпланы и проектно-сметная документация.

"Для трети населения Украины, которые проживают в сельской местности, мы должны обеспечить как качественную и доступную медицинскую услугу, так и профессиональную высокоспециализированную консультацию", - заявил он.

Кроме того, Порошенко добавил, что телемедицина и сельская медицина - среди его приоритетов.

 

Искренне поздравляю наших медиков с Днем медицинского работника.

Опубликовано Петром Порошенко 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая текущего года в Украине открыли новый фельдшерско-акушерский пункт со служебным жильем в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области.

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Теги публикации: Порошенко Петр, медицина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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