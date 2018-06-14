Порошенко: до конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в селах Украины

Порошенко добавил, что телемедицина и сельская медицина - среди его приоритетов

В селах Украины до конца года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю Дня медицинского работника.

"До конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в украинских селах", - заявил Порошенко.

Президент поставив завдання: до кінця року має запрацювати близько 500 медичних амбулаторій нового типу. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 14, 2018

По словам Порошенко, сейчас уже наработана нормативно-правовая база для имплементации закона о сельской медицине, разработаны проекты строительства амбулаторий и утверждены генпланы и проектно-сметная документация.

"Для трети населения Украины, которые проживают в сельской местности, мы должны обеспечить как качественную и доступную медицинскую услугу, так и профессиональную высокоспециализированную консультацию", - заявил он.

Кроме того, Порошенко добавил, что телемедицина и сельская медицина - среди его приоритетов.

Искренне поздравляю наших медиков с Днем медицинского работника. Опубликовано Петром Порошенко 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая текущего года в Украине открыли новый фельдшерско-акушерский пункт со служебным жильем в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области.