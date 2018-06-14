Порошенко: до кінця року близько 500 амбулаторій нового типу мають запрацювати в селах України

Порошенко додав, що телемедицина та сільська медицина є серед його приорітетів

В селах України до кінця року мають запрацювати близько 500 амбулаторій нового типу. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході виступу з нагоди Дня медичного працівника.

"До кінця року близько 500 амбулаторій нового типу мають запрацювати в українських селах", - заявив Порошенко.

Президент поставив завдання: до кінця року має запрацювати близько 500 медичних амбулаторій нового типу. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 14, 2018

За словами Порошенко, наразі вже напрацьовано нормативно-правову базу для імплементації закону про сільську медицину, розроблено проекти будівництва амбулаторій та затверджені генплани та проектно-кошторисна документація.

"Для третини населення України, які проживають у сільській місцевості, ми повинні забезпечити як якісну й доступну медичну послугу, так і професійну високоспеціалізовану консультацію", - заявив він.

Крім того, Порошенко додав, що телемедицина та сільська медицина є серед його приорітетів.

Щиро вітаю наших медиків з Днем медичного працівника. Опубліковано Петром Порошенком 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня поточного року в Україні відкрили новий фельдшерсько-акушерський пункт зі службовим житлом в селі Боденьки Вишгородського району Київської області.