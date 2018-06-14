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Порошенко: до кінця року близько 500 амбулаторій нового типу мають запрацювати в селах України

НовиниПолітика    14.06.2018 - 11:39
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко додав, що телемедицина та сільська медицина є серед його приорітетів

В селах України до кінця року мають запрацювати близько 500 амбулаторій нового типу. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході виступу з нагоди Дня медичного працівника.

"До кінця року близько 500 амбулаторій нового типу мають запрацювати в українських селах", - заявив Порошенко.

За словами Порошенко, наразі вже напрацьовано нормативно-правову базу для імплементації закону про сільську медицину, розроблено проекти будівництва амбулаторій та затверджені генплани та проектно-кошторисна документація.

"Для третини населення України, які проживають у сільській місцевості, ми повинні забезпечити як якісну й доступну медичну послугу, так і професійну високоспеціалізовану консультацію", - заявив він.

Крім того, Порошенко додав, що телемедицина та сільська медицина є серед його приорітетів.

 

Щиро вітаю наших медиків з Днем медичного працівника.

Опубліковано Петром Порошенком 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня поточного року в Україні відкрили новий фельдшерсько-акушерський пункт зі службовим житлом в селі Боденьки Вишгородського району Київської області.

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Теги публікації: Порошенко Петро, медицина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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