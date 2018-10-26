Порошенко констатував зростання постачання української продукції у Білорусь

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко провів зустріч з Лукашенко

Президент України Петро Порошенко у ході зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком констатував зростання постачання української продукції у Білорусь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, зустріч двох президентів пройшла у форматі "віч-на-віч" у рамках Форуму регіонів у Гомелі. Зокрема, Порошенко повідомив про результативність форуму, завдяки якому вже підписано низку угод між областями і планується ухвалення ще декількох документів.

"Ми абсолютно впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн підкреслює, що приріст складає більше 23% рік до року, у валюті", - сказав Порошенко, зазначивши, що наразі відбувається зростання постачання української продукції у Білорусь і для України "дуже важливо зберегти ці тенденції".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Порошенка, між Україною та Білоруссю є довіра. Він також заявляв про важливість недопущення того, щоб Російська Федерація використала кордон між Україною та Білоруссю для наступу.