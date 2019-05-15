У Порошенко исключили отзыв томоса об автокефалии ПЦУ

Вселенский патриархат не может отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом заявил советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает "Радио Свобода".

По его словам, томос нельзя отозвать, если ПЦУ сама не будет настаивать на внесение изменений в документ.

"И в томосе, и в уставе церкви есть положение о том, что все, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с томосом и уставом. Если не будут нарушены условия томоса, если церковь не будет пересматривать его и вносить изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - отметил Павленко.

Он также добавил, что президент Порошенко не будет вмешиваться во внутренние церковные дела.

Напомним, почетный патриарх Филарет призвал предстоятеля ПЦУ Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия. Он также выступил с резонансным заявлением о том, что УПЦ Киевского патриархата продолжает свое существование.

Отметим, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (44,8%) одобряет предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины.