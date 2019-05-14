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Относительное большинство украинцев поддерживают томос об автокефалии

Новости » Общество    14.05.2019 - 14:40
Относительное большинство украинцев поддерживают томос об автокефалии
Фото: Томос (РБК-Украина)

Четверть граждан Украины пока не определились по вопросу томоса

В марте 2019 года почти половина украинцев (44,8%) одобряют предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Против предоставления томоса, которым ПЦУ официально была признана независимой Константинопольским патриархом, выступают 31,8% граждан. Затрудняются с ответом 23,4%.

Относительное большинство украинцев поддерживают томос об автокефалии

kiis.com.ua

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение марта 2019 года. Полевой этап длился с 21 по 29 марта. Всего было опрошено 1200 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность - 4,3%.

Напомним, 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. По данным опроса Центра Разумкова, в декабре 2018 года создание в Украине поместной автокефальной православной церкви поддерживали 43,1% респондентов, выступали против - 22,0%.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 24% украинцев считают главным событием 2018 года объединение церквей, предоставление томоса.

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