Порошенко не исключает возможность стать премьером

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не исключает возможность стать новым премьер-министром после парламентских выборов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос РБК-Украина после съезда политической силы "Европейская солидарность" Порошенко заявил, что в случае победы партии на внеочередных выборах в Верховную раду не исключает возможность стать премьером.

"Если мы выиграем - да", - сказал Порошенко.

Напомним, что сегодня, 9 июня, состоялся съезд политической партии "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Петр Порошенко. Во время съезда была объявлена первая десятка кандидатов на внеочередные парламентские выборы. В список вошел сам Порошенко, а также глава ВР Андрей Парубий, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, доброволец и волонтер Яна Зинкевич и народный депутат Мустафа Джемилев.

Как писало РБК-Украина, глава избирательного штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Сергей Березенко заявил, что они не намерены бороться с президентом Украины Владимиром Зеленским после парламентских выборов.

Отметим, что по результатам последних социологических опросов партия "Европейская солидарность" имеет высокие шансы пройти в Верховную Раду после внеочередных выборов. За эту партию готовы проголосовать 8,8% респондентов среди тех, кто точно определился с выбором (6,4% среди всех опрошенных).