У Порошенко исключают борьбу с Зеленским после выборов

Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина)

Березенко заявил, что этого не хотят их избиратели

Глава избирательного штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко заявил, что они не намерены бороться с президентом Украины Владимиром Зеленским после выборов. Об говорится в материале РБК-Украина "Сергей Березенко: Шансы, что парламентские выборы состоятся - 90/10".

Отвечая на вопрос какие у них есть методы борьбы с Зеленским, Березенко сообщил, что они не будут с ним бороться.

"Более того, наши избиратели не хотят борьбы с Зеленским. Наш избиратель скорее обеспокоен уровнем компетенции этой новой команды, которая пришла. Наш избиратель еще озадачен, даже чувствует определённый страх, не приведет ли это к дестабилизации как внутри страны, так и на внешнеполитическом поле. То есть, к потере поддержки международных финансовых организаций и стран-партнеров", - заявил глава избирательного штаба "Европейской солидарности".

Он добавил, что, по их мнению, существует страх того, что Украина может остаться один на один с Россией.

"Поэтому наш избиратель ждет от нас не войны с Зеленским, а скорее желания помочь или точнее предотвратить возможный сценарий разворота страны", - сообщил Березенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Парубий может войти в десятку "Европейской солидарности". Березенко ответил, что пока это закрытая информация, но, по его мнению, Парубий точно будет в десятке.