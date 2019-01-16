Порошенко: иностранное государство не должно вмешиваться в деятельность ПЦУ

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил важность независимости ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что иностранное государство не должно вмешиваться в деятельность Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он сообщил сегодня, 16 января, в ходе визита в Борисполь (Киевская область), сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Порошенко подчеркнул важность независимости ПЦУ и отметил, что государство не должно вмешиваться в деятельность церкви.

"Особенно, когда это иностранное государство. Не может украинская церковь руководствоваться из Москвы - когда Россия напала на нас, захватила Крым, совершила агрессию против нашего государства на востоке, убивает украинцев. И сейчас через различные элементы гибридной войны, включая церковь, пытается подорвать стабильность Украины изнутри", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что после предоставления томоса об автокефалии в состав Православной церкви Украины перешли уже более 60 приходов УПЦ МП.

Как писало РБК-Украина, в интервью сербским СМИ президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы в Украине.