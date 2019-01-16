Порошенко: іноземна держава не повинна втручатися в діяльність ПЦУ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наголосив на важливості незалежності ПЦУ

Президент України Петро Порошенко заявив, що іноземна держава не повинна втручатися в діяльність Православної церкви України (ПЦУ). Про це він повідомив сьогодні, 16 січня, у ході візиту у Бориспіль (Київська область), повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Порошенко наголосив на важливості незалежності ПЦУ і зазначив, що держава не повинна втручатися в діяльність церкви.

"Особливо, коли це іноземна держава. Не може українська церква керуватися з Москви - коли Росія напала на нас, загарбала Крим, вчинила агресію проти нашої держави на сході, вбиває українців. І зараз через різні елементи гібридної війни, включаючи церкву, намагається підірвати стабільність України зсередини", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після надання томосу про автокефалію до складу Православної церкви України перейшли вже більше 60 парафій УПЦ МП.

Як писало РБК-Україна, в інтерв'ю сербським ЗМІ президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру втручатися в церковні процеси в Україні.