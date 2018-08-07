Порошенко инициирует заседание СНБО по противодействию вмешательству в выборы
Украина договорилась с США и ЕС координировать противодействие такому вмешательству
Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы. Об этом он сообщил в Facebook.
Порошенко отметил, что в западных странах не сомневаются в подготовке Россией масштабных вмешательств в избирательные процессы. Кроме того, ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.
"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - отметил Порошенко.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой. В Администрации президента отметили, что он до 5 августа проводил в Евросоюзе ряд встреч. Также в АПУ опровергли информацию о пребывании президента в Испании.