Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой

Президент Украины почти неделю провел в ЕС, где провел ряд встреч

Президент Украины Петр Порошенко почти неделю провел в ЕС для проведения ряда встреч. Об этом РБК-Украина сообщили в Администрации президента.

"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч",- сообщили в АПУ.

Также в АП добавили, что следуя 1 части 25 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» на эту поездку не было потрачено ни одной копейки из государственного бюджета.

"Все расходы оплачены из собственного счета Петра Порошенко",- подчеркнули в АП.

Кроме того, в пресс-службе АПУ в ответ на запрос РБК-Украина опровергли сообщения СМИ о пребывании президента в Испании.

"Сообщения некоторых СМИ о пребывании Президента в данный период в Испании или о встречи с известными украинцами, не соответствуют действительности",- добавили в пресс-службе.

Напомним, Порошенко поручил Кабмину принять меры по секторальной евроинтеграции Украины. По его словам, Соглашение об ассоциации - это указатель полномасштабной интеграции в Европейский союз.