Порошенко ініціює засідання РНБО з протидії втручанню у вибори

Україна домовилася з США та ЄС координувати протидію такому втручанню

Президент України Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони передбачити засідання з протидії втручанню Російської Федерації у вибори. Про це він повідомив у Facebook.

Порошенко відзначив, що в західних країнах не сумніваються у підготовці Росією масштабних втручань у виборчі процеси. Крім того, раніше Україна домовилася з партнерами координувати зусилля по боротьбі з таким втручанням.

"Доручаю Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання з протидії втручання у вибори. Маємо бути готові спільним з нашими міжнародними партнерами фронтом протидіяти гібридним викликам вільному демократичному волевиявленню наших громадян", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко тиждень перебував у ЄС з приватною поїздкою. В Адміністрації президента зазначили, що він до 5 серпня проводив в Євросоюзі ряд зустрічей. Також в АП спростували інформацію про перебування президента в Іспанії.