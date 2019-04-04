Порошенко хочет выкупить половину стадиона для дебатов своим сторонникам

Петр Порошенко готов оплатить половину аренды стадиона для дебатов с Владимиром Зеленским. Об этом на брифинге сказал спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Медведев отметил, что по закону предвыборная агитация оплачивается из фондов кандидатов.

"И Порошенко безусловно готов взять на себя половину таких расходов на аренду стадиона и пояснить происхождение этих денег. Так же мы рассчитываем, что другую половину оплатит Владимир Зеленский и так же пояснит, откуда эти деньги поступили в избирательный фонд", - сказал он.

По мнению Медведева, на стадионе необходимо обеспечить равенство для сторонников кандидатов. Медведев предложил, чтобы штабы двух кандидатов выкупили по половине билетов и раздали своим избирателям.

Как сообщало РБК-Украина, Владимир Зеленский вечером 3 апреля предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ночью 4 апреля Порошенко заявил, что согласно закону дебаты должно проводить "Суспильне" телевидение, но он согласен на предложение оппонента. "Но стадион, так стадион", - сказал он.

В штабе Порошенко заявили, что перед вторым туром президентских выборов нужно провести несколько раундов дебатов и только один из них должен пройти на стадионе.