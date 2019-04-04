Порошенко хоче викупити половину стадіону для дебатів своїм прихильникам

Петро Порошенко готовий оплатити половину оренди стадіону для дебатів із Володимиром Зеленським. Про це на брифінгу сказав спікер передвиборчого штабу Петра Порошенко Олег Медведєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Медведєв зазначив, що за законом передвиборча агітація сплачується з фондів кандидатів.

"І Порошенко безумовно готовий взяти на себе половину таких видатків на оренду стадіону і пояснити походження цих грошей. Так само ми розраховуємо, що іншу половину сплатить Володимир Зеленський і так само пояснить, звідки ці гроші надійшли до виборчого фонду", - сказав він.

На думку Медведєва, на стадіоні необхідно забезпечити рівність для прихильників кандидатів. Медведєв запропонував, щоб штаби двох кандидатів викупили по половині квитків і роздали своїм виборцям.

Як повідомляло РБК-Україна, Володимир Зеленський увечері 3 квітня запропонував Петру Порошенку провести дебати перед другим туром на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Вночі 4 квітня Порошенко заявив, що згідно із законом дебати повинно проводити "Суспільне" телебачення, але він згоден на пропозицію опонента. "Але стадіон, так стадіон", - сказав він.

У штабі Порошенка завили, що перед другим туром президентських виборів потрібно провести декілька раундів дебатів і тільки один з них повинен пройти на стадіоні.