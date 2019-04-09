У Порошенко уже говорят о промежуточных дебатах

Фото: Сергей Березенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Березенко подчеркнул, что Порошенко ждет Зеленского на любой площадке

В штабе кандидата на пост президента Петра Порошенко не исключают проведение промежуточного раунда дебатов с Владимиром Зеленским, которые могут произойти среди недели. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп подчеркнул, что Порошенко ждет оппонента на любой площадке.

"Мы ждем оппонента на любой площадке. На стадионе - 14-го, на официальные дебаты НТКУ - 19 апреля. Мы можем просто (провести, - ред.) еще какой-то раунд, в случае необходимости - среди недели", - сообщил Березенко.

Напомним, глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты кандидатов на пост президента Украины, которые вышли во второй тур, на НСК "Олимпийский" могут состояться только 14 апреля.

Он подчеркнул, что 19 апреля могут пройти лишь официальные дебаты в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" и 14, и 19 апреля.

Добавим также, представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и команда Национальной общественной телерадиокомпании Украины во время переговоров не договорились о дебатах в студии в телецентре "Карандаш".