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У Порошенка вже говорять про проміжні дебати

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 12:13
У Порошенка вже говорять про проміжні дебати
Фото: Сергій Березенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Березенко підкреслив, що Порошенко чекає Зеленського на будь-якому майданчику

У штабі кандидата на посаду президента Петра Порошенка не виключають  проведення проміжного раунду дебатів з Володимиром Зеленським, які можуть відбутись серед тижня. Про це повідомив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп підкреслив, що Порошенко чекає опонента на будь-якому майданчику.

"Ми чекаємо опонента на будь-якому майданчику. На стадіоні - 14-го, на офіційні дебати НТКУ -  19 квітня. Ми можемо просто (провести, - ред.) ще якийсь раунд, якщо буде потреба - серед тижня", - повідомив Березенко.

Нагадаємо, глава фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній раді Артур Герасимов заявив, що дебати кандидатів на пост президента України, які вийшли до другого туру, на НСК "Олімпійський" можуть відбутися тільки 14 квітня.

Він підкреслив, що 19 квітня можуть пройти лише офіційні дебати в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенко відбудуться 19 квітня. Порошенко заявив, що чекає Зеленського на "Олімпійському" і 14, і 19 квітня.

Додамо також, представники штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та команда Національної громадської телерадіокомпанії України під час переговорів не домовилися про дебати у студії у телецентрі "Олівець".

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