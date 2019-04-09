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Дебаты на "Олимпийском" могут пройти только 14 апреля, - БПП

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 11:17
Дебаты на "Олимпийском" могут пройти только 14 апреля, - БПП
Фото: Артур Герасимов (РБК-Украина)

В то же время, дебаты 19 апреля могут пройти только в студии НОТУ

Дебаты кандидатов на пост президента Украины, которые вышли во второй тур, на НСК "Олимпийский" могут состояться только 14 апреля. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховнойраде Артур Герасимов, выступая с трибуны на пленарном заседании парламента.

По словам Герасимова, 19 апреля могут пройти лишь официальные дебаты в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Логично, что дата проведения дебатов на "Олимпийском" может быть именно 14 апреля - это последние выходные перед днем голосования второго тура. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя", - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля.  Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" и 14, и 19 апреля.

Также сообщалось, что представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и команда Национальной общественной телерадиокомпании Украины во время переговоров не договорились о дебатах в студии в телецентре "Карандаш". 

В то же время, в штабе Зеленского уверяют, что он твердо намерен участвовать в дебатах и не будет искать формальных поводов и отговорок, чтобы этого не делать. 

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