Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Двері "Українського дому" для зустрічі залишаються відкритими, зазначили в прес-службі

Президент України Петро Порошенко готовий до діалогу з представниками Московського патріархату в Україні (МПвУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

"Ні мова ультимативних вимог, ні проведення засідання Синоду за сценарієм, ймовірно, надісланим з Москви, не здатні зірвати процес створення Української помісної православної церкви. Цей процес підтримує абсолютна більшість громадян нашої держави. Тому йти проти волі власного народу - це очевидно шлях в нікуди", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Порошенко запросив архієреїв Московського патріархату, щоб вони "з перших вуст почули інформацію про його переговори з Вселенським патріархом, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом і про готовність Вселенського престолу сприяти проведенню об'єднавчого Собору".

Однак незважаючи на відмову в проведенні зустрічі президент України готовий до діалогу. Двері "Українського дому" залишаються відкритими, наголошується в прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко у вівторок, 13 листопада, проведе зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні. Пізніше речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря пояснив, чому сьогодні не відбулася зустріч Порошенка з єпископатом Московського патріархату в Україні. Зокрема, коли Порошенко не пішов на поступки провести зустріч у Лаврі, то єпископат МП вирішив провести собор єпископів. Хоча раніше проведення собору не анонсувался.

У свою чергу Українська православна церква Московського патріархату підтвердила готовність зустрітися з президентом України Петром Порошенком, але на церковній території.