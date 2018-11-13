ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Порошенко готовий до діалогу з представниками Московського патріархату в Україні

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 18:36
Порошенко готовий до діалогу з представниками Московського патріархату в Україні
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Двері "Українського дому" для зустрічі залишаються відкритими, зазначили в прес-службі

Президент України Петро Порошенко готовий до діалогу з представниками Московського патріархату в Україні (МПвУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

"Ні мова ультимативних вимог, ні проведення засідання Синоду за сценарієм, ймовірно, надісланим з Москви, не здатні зірвати процес створення Української помісної православної церкви. Цей процес підтримує абсолютна більшість громадян нашої держави. Тому йти проти волі власного народу - це очевидно шлях в нікуди", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Порошенко запросив архієреїв Московського патріархату, щоб вони "з перших вуст почули інформацію про його переговори з Вселенським патріархом, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом і про готовність Вселенського престолу сприяти проведенню об'єднавчого Собору".

Однак незважаючи на відмову в проведенні зустрічі президент України готовий до діалогу. Двері "Українського дому" залишаються відкритими, наголошується в прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко у вівторок, 13 листопада, проведе зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні. Пізніше речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря пояснив, чому сьогодні не відбулася зустріч Порошенка з єпископатом Московського патріархату в Україні. Зокрема, коли Порошенко не пішов на поступки провести зустріч у Лаврі, то єпископат МП вирішив провести собор єпископів. Хоча раніше проведення собору не анонсувался.

У свою чергу Українська православна церква Московського патріархату підтвердила готовність зустрітися з президентом України Петром Порошенком, але на церковній території.

 

УПЦ МП не буде брати участь у створенні автокефальної церкви УПЦ МП підтвердила готовність зустрітися з Порошенком, але на церковній території
Новини України УПЦ МП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся