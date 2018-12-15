Порошенко: держава не буде втручатися в діяльність церкви

Фото: Петро Порошенко та митрополит Епіфаній (прес-служба президента)

Порошенко зазначив, що в новостворену церкву нікого не будуть запрошувати силомиць

Президент України Петро Порошенко заявив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви. Про це він сказав у ході виступу на Софійській площі, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що в Україні не буде державної церкви і в новостворену церкву нікого не будуть запрошувати силомиць.

"У нас не було, немає і не буде державної церкви. Держава не буде втручатися в діяльність церкви. В освячену томосом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силомиць. Ще раз наголошую - це питання вільного вибору кожного віруючого", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко оголосив про заснування об'єднаної української церкви.

"Щойно всі…помісний собор Української православної церкви КП, собор і всі ієрархі Української автокефальної церкви, група єпископів УПЦ Московського патріархату заснували об’єднану українську церкву. І це диво стало можливо завдяки непохитній позиції патріарха Варфоломія", - заявив Порошенко.

Як писало РБК-Україна, предстоятелем автокефальної церкви обрано митрополита Епіфанія.