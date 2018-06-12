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Интервью

Порошенко и Эрдоган обсудили будущее соглашение о зоне свободной торговли

НовостиПолитика    12.06.2018 - 22:09
Фото: Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Стороны также обсудили проведение трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник, 12 июня, обсудили вопрос подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Во время встречи с президентом Турции подчеркнули важность завершения переговорного процесса относительно заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", - отметил Порошенко.

Также речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также о реализации инициативы по проведению трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

"Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, о планах Украины подписать соглашение о ЗСТ с Турцией еще 13 апреля 2018 года сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Добавим, что в ходе нынешней встречи с президентом Турции Порошенко заявил, что Украина сможет получать газ по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) через Болгарию и Румынию.

Украина сможет получать газ по газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию, - Порошенко Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве
Теги публикации: Порошенко Петр, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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