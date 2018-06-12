Порошенко и Эрдоган обсудили будущее соглашение о зоне свободной торговли

Стороны также обсудили проведение трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник, 12 июня, обсудили вопрос подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Во время встречи с президентом Турции подчеркнули важность завершения переговорного процесса относительно заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", - отметил Порошенко.

Під час зустрічі з Президентом Туреччини @RT_Erdogan наголосили на важливості завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.



Вдячний Туреччині за підтримку територіальної цілісності України та захист прав кримських татар. pic.twitter.com/4OsNjdkbLA — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Также речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также о реализации инициативы по проведению трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

"Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, о планах Украины подписать соглашение о ЗСТ с Турцией еще 13 апреля 2018 года сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Добавим, что в ходе нынешней встречи с президентом Турции Порошенко заявил, что Украина сможет получать газ по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) через Болгарию и Румынию.