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Інтерв'ю

Порошенко та Ердоган обговорили майбутню угоду про зону вільної торгівлі

НовиниПолітика    12.06.2018 - 22:09
Фото: Петро Порошенко та Реджеп Тайіп Ердоган (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Реджеп Тайіп Ердоган (president.gov.ua)

Сторони також обговорили проведення тристороннього саміту у форматі Україна-Туреччина-Азербайджан

Президент України Петро Порошенко у ході зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у вівторок, 12 червня, обговорили питання підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між країнами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

"Під час зустрічі з президентом Туреччини наголосили на важливості завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною", - зазначив Порошенко.

Також йшлося про організацію чергової зустрічі у рамках українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня, а також реалізацію ініціативи щодо проведення тристороннього саміту у форматі Україна-Туреччина-Азербайджан.

"Президенти двох країн обмінялися також думками про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, про плани України підписати угоду про ЗВТ з Туреччиною ще 13 квітня 2018 року повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Додамо, що у ході нинішньої зустрічі з президентом Туреччини Порошенко заявив, що Україна зможе отримувати газ по Трансанатолійському газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію.

Україна зможе отримувати газ по газопроводу TANAP через Болгарію і Румунію, - Порошенко Україна та Азербайджан домовились про енергетичну співпрацю
Теги публікації: Порошенко Петро, Турция, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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