Порошенко та Ердоган обговорили майбутню угоду про зону вільної торгівлі

Сторони також обговорили проведення тристороннього саміту у форматі Україна-Туреччина-Азербайджан

Президент України Петро Порошенко у ході зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у вівторок, 12 червня, обговорили питання підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між країнами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

"Під час зустрічі з президентом Туреччини наголосили на важливості завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною", - зазначив Порошенко.

Під час зустрічі з Президентом Туреччини @RT_Erdogan наголосили на важливості завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.



Вдячний Туреччині за підтримку територіальної цілісності України та захист прав кримських татар. pic.twitter.com/4OsNjdkbLA — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Також йшлося про організацію чергової зустрічі у рамках українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня, а також реалізацію ініціативи щодо проведення тристороннього саміту у форматі Україна-Туреччина-Азербайджан.

"Президенти двох країн обмінялися також думками про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, про плани України підписати угоду про ЗВТ з Туреччиною ще 13 квітня 2018 року повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Додамо, що у ході нинішньої зустрічі з президентом Туреччини Порошенко заявив, що Україна зможе отримувати газ по Трансанатолійському газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію.