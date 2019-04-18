Порошенко экстренно созвал совещание в СНБО

Президент Петр Порошенко созвал совещание в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) после решения суда о незаконности национализации "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.

Отмечается, что заседание начнется в 21:00.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с ПриватБанком. Начало в 21:00", - написал Порошенко.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Как отмечается в решении суда, основанием были, в том числе, недоказанность ответчиками оснований для отнесения ПАО КБ "ПриватБанк" к категории неплатежеспособных и нарушение процедуры национализации банка.

Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным НБУ, решение суда не вступило в законную силу.

Государственные органы имеют десять дней, чтобы обжаловать решение суда о возвращении Приватбанка Игорю Коломойскому.

В посольстве США в Украине и представительстве ЕС в Украине уже отреагировали на новость о решении суда, заявив, что "международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере".