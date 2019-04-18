Порошенко екстренно скликав нараду в РНБО

Президент Петро Порошенко скликав нараду в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка.

Зазначається, що засідання почнеться о 21:00.

"Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21:00", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Як зазначається в рішенні суду, підставою були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення ПАТ КБ "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних та порушення процедури націоналізації банку.

Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За даними НБУ, рішення суду не набрало законної сили.

Державні органи мають десять днів, щоб оскаржити рішення суду щодо повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському.

У посольстві США в Україні та представництві ЄС в Україні вже відреагували на новину про рішення суду, заявивши, що "міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері".