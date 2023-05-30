Порошенко про доплати військовим та збільшення відпусток: "дотисли через три місяці боротьби"

Фракція "Європейська солідарність" кілька місяців поспіль вимагала повернути доплати для сил оборони і посилити соціальний захист для військових. Нарешті парламент ухвалив відповідний законопроект у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "ЄС" Петра Порошенка у Facebook.
"Три місяці боротьби, і ми дотисли законодавчу норму про додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч грн. Законопроект ухвалено в першому читанні (ми вимагали проголосувати в цілому)", - написав Порошенко.
Також відповідно до законопроекту строковики будуть отримувати додатково 6 тисяч виплат, поранені військові - 6 тисяч додаткових виплат, курсанти - ще 2350 грн.
Як відомо, сьогодні, 30 травня, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про доплати та відпустки військовим. Питанням про виплати буде займатися уряд.
Основним сенсом проекту є зобов'язання Кабінету міністрів встановлювати порядок доплат військовим у визначених Радою межах.
Зокрема, пропонується:
передбачити під час дії воєнного стану щомісячну виплату військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень в порядку, розміру та на умовах, встановленому Кабінетом міністрів України, в тому числі:
Крім того, змінами пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини (на сьогоднішній день - 10 календарних днів).
Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.
Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.
Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань.
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