Доплати військовим та відпустки: Рада планує врегулювати питання

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про доплати та відпустки військовим. Питанням про виплати буде займатися уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Чому за основу? Ну тому, що по факту були зауваження, що самі виплати військовим не повертаються. І ще дискусії щодо встановлення рівня виплат", - написав депутат.

Що пропонують депутати

Законопроект №9342 був поданий лише 29 травня великою групою депутатів на чолі з керівником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Основним сенсом проекту є зобов'язання Кабінету міністрів встановлювати порядок доплат військовим у визначених Радою межах.

Зокрема, пропонується:

передбачити під час дії воєнного стану щомісячну виплату військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень в порядку, розміру та на умовах, встановленому Кабінетом міністрів України, в тому числі:

військовослужбовцям строкової військової служби - 6 000 гривень;

військовослужбовцям, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою військово-лікарською комісією - 6 000 гривень;

курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки - 2 350 гривень.

Крім того, змінами пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини (на сьогоднішній день - 10 календарних днів).

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.

Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань.

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