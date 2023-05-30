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Порошенко о доплатах военным и увеличении отпусков: "дожали через три месяца борьбы"

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Фракция "Европейская солидарность" несколько месяцев подряд требовала вернуть доплаты для сил обороны и усилить социальную защиту для военных. Наконец, парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера "ЕС" Петра Порошенко в Facebook .

"Три месяца борьбы, и мы дожали законодательную норму о дополнительном вознаграждении от 30 до 100 тысяч грн. Законопроект принят в первом чтении (мы требовали проголосовать в целом)", - написал Порошенко.

Также согласно законопроекту срочники будут получать дополнительно 6 тысяч выплат, раненые военные - 6 тысяч дополнительных выплат, курсанты – еще 2350 грн.

Как известно, сегодня, 30 мая, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о доплатах и отпусках военным. Вопросом о выплатах будет заниматься правительство.

Что предлагают депутаты

Основным смыслом проекта является обязательство Кабинета министров устанавливать порядок доплат военным в определенных Советом пределах.

В частности, предлагается:

предусмотреть во время действия военного положения ежемесячную выплату военнослужащим дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч гривен в порядке, размере и на условиях, установленном Кабинетом министров Украины, в том числе:

  • военнослужащим срочной военной службы – 6 000 гривен;
  • военнослужащим, получившим травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий, и зачисленные в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной военно-врачебной комиссией - 6 000 гривен;
  • курсантам высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки - 2 350 гривен.

Кроме того, изменениями предлагается предоставить военнослужащим во время действия военного положения использовать часть ежегодного отпуска продолжительностью 30 календарных дней с возможностью разделения на части (на сегодня - 10 календарных дней).

Доплаты военным

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

Но в Раде решили не проходить все процедуры этого закона и не направлять закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого создали рабочую группу для решения вопросов.

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