Порошенко: десантники ВСУ передислоцируются на границу с Россией

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Десантные подразделения передислоцируют в рамках военного положения

Десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии границы с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Петра Порошенко в ходе рабочей поездки в Житомирскую область.

Сообщается, что Порошенко посетил воинскую часть, в которой проходила загрузка военных подразделений и техники в самолеты для переброски войск в рамках военного положения. По его словам, важным элементом адекватного ответа на действия РФ является наращивание войск.

"В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора не теряя ни секунды", - заявил Порошенко.

Напомним, вчера Порошенко сообщил, что Украина на сегодня тратит более 5% своего валового внутреннего продукта на оборону и безопасность.

Ранее он также разъяснил особенности введения военного положения в Украине.